Raccolta rifiuti, disservizi per l'umido

Stamattina si registrano ancora disservizi nella raccolta dei rifiuti organici e non che sono rimasti a terra in diverse zone della città.

Sembrerebbe che i mezzi per il ritiro sono tutti carichi poiché non sono stati accolti dalle varie piattaforme di raccolta. Di conseguenza, la Sangalli non può procedere con il servizio come da calendario.

Intanto, si registra una nuova richiesta di incontro da parte delle OO. SS. USB, CISL, FIADEL, e CGIL con il commissario prefettizzio, dott. Gaetano Tufariello, e il rappresentante della Sangalli, dott. Alfredo Robledo, per discutere della questione degli stipendi di ottobre: «stiamo ancora attendendo una loro convocazione per approfondire la veridicità circa la soluzione dei pagamenti relativi al mese di ottobre».