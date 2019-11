Come accade da quattro anni, anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, un gruppo di cittadini ha provveduto ad allestire un presepe artistico all’interno delle aiuole della piazzetta presenti nei pressi del circolo tennis, che poi sarà benedetto dal parroco della chiesa San Paolo.

Tale iniziativa rientra in un programma più ampio di attività che il “comitato di quartiere” mette in campo costantemente per la manutenzione del verde presente nella piazzetta “Colasanto” e la raccolta dei rifiuti che, purtroppo, sono abbandonati nell’area.

Un bell’esempio di amministrazione condivisa di un bene comune che dura tutto l’anno e che andrebbe replicato in tutta la città per la cura di tantissime zone abbandonate a se stesse che non fanno altro che aumentare il livello di degrado imperante.