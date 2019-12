Un momento d'oro per il 22enne andriese Riccardo Sgaramella che ha avuto la grande possibilità di sostenere uno stage nel settore "Regia" del Teatro alla Scala di Milano per l’opera “Tosca” che inaugurerà la nuova stagione operistica il prossimo 7 dicembre.

Riccardo ha iniziato la sua esperienza di formazione come assistente alla regia al teatro alla scala ad aprile 2019 seguendo le produzioni “Idomeneo” di Mozart e il Dittico di Salieri/Puccini di cui faceva parte l’opera “Gianni Schicchi” per la regia del grande Woody Allen. Il talento andriese ha mostrato sin da piccolo grande interesse per l’arte: ha iniziato a disegnare e dipingere a poco più di 7 anni e ha cominciato i suoi studi in ambito artistico al liceo per poi decidere di proseguire con il percorso di laurea in Scenografia alla NABA di Milano.

Nel 2013 e nel 2014 è tra i primi classificati di Extemporandria. La passione per il teatro Riccardo l'ha sempre avuta, ma è nel 2014 che matura la consapevolezza e l'interesse per questa espressione artistica, quando inizia a collaborare in qualità di scenografo per la scuola di musical asd Sipario, ad Andria, diretta da Riccardo Confalone. Comincia così a sperimentarsi con risultati eccellenti nella progettazione e nella realizzazione di scenografie per i suoi spettacoli; ultimo, solo in ordine temporale, lo spettacolo che andrà in scena a giugno del 2020.

A settembre 2019 è stato assistente regia per lo show di inaugurazione del World Economy Congress che si è tenuto ad Abu Dhabi, negli Emirates, dove ha avuto la possibilità di lavorare con grandi professionisti internazionali.

Al giovanissimo talento andriese, ad maiora semper.