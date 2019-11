Giornata mondiale del Diabete, il monumento ai Bersaglieri si illumina di blu

La Giornata Mondiale del Diabete o più brevemente GMD è stata creata dalla federazione internazionale del diabete (IDF) e dall' Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1991 in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete.

Si tiene ogni anno il 14 novembre che corrisponde alla data di nascita di Frederick Banting (il co-scopritore dell'insulina con Charles Best nel 1922). Diabete Italia coordina l'organizzazione della GMD sul territorio italiano attraverso i membri delle organizzazioni che lo compongono.

Incontri nelle piazze e nei centri commerciali delle principali città con la misurazione della glicemia, dibattiti nelle scuole, manifestazioni per invitare all'attività fisica, illuminazione in blu dei principali monumenti delle città in collaborazione con le amministrazioni comunali. Sono alcune delle iniziative promosse dalla Società italiana di diabetologia (Sid) in occasione della Giornata mondiale del diabete che si celebra appunto il 14 novembre e che quest'anno ha come tema 'Diabete: proteggi la tua famiglia', proprio per sottolineare il ruolo centrale che la famiglia ha nell'assistenza, e non solo, della persona con diabete.

Anche ad Andria la sensibilizzazione passa attraverso "gli occhi": per la Giornata del diabete, infatti, il monumento ai Bersaglieri nel piazzale antistante la stazione si è tinto di blu.