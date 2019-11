«Buongiorno a tutti! Fuori piove. Qui sarete tranquilli, potrete seguire l’udienza dal maxischermo, tranquilli, in pace, senza bagnarvi. Questo è buono. Vi ringrazio di questa visita. Per me è una gioia quando vedo che voi venite così, con tante difficoltà, ma per amore alla Chiesa, per dire che amate la Chiesa. Questo fa bene a tutti quelli che vi vedono; a me fa bene. Grazie».

È cominciata così l’udienza papale di ieri, mercoledì 17 novembre, a cui hanno preso parte anche una rappresentanza di circa 40 tra pazienti ed operatori della residenza sanitaria “Madonna della Pace” di Andria.

Un momento commovente per chi vi ha partecipato che ha raggiunto il suo culmine con il videomessaggio in cui il Pontefice dopo essersi soffermato con lo psicologo della struttura, il dott. Gianluca Grumo, ha benedetto gli ammalati e l’intera Puglia.