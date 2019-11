Una persona umile, alla mano, che ha voluto fermarsi e incontrare i ragazzi con disabilità e i volontari dell'associazione "Sipuòfare": ieri l'attore Marco Bocci, famoso per la sua interpretazione dell'Ispettore Domenico Calcaterra, ha dedicato parte del suo tempo in Puglia ad ascoltare dalla viva voce dei protagonisti i sogni e gli obiettivi da raggiungere per la vera inclusione.

L'attore infatti ieri ha presentato alla Feltrinelli di Bari il suo romanzo A Tor Bella Monaca non piove mai, pubblicato nel 2016, di cui presto uscirà la versione cinematografica per la regia dello stesso Bocci: ha poi deciso di andare a trovare un amico di lunga data, Maury Dj, e per tutti i ragazzi di "Si può fare" è stato un momento di festa e di emozione.

«Cordiale e disponibile con tutti è stato ad ascoltarci dandoci un grande in bocca al lupo! È andato via con una promessa che ci rivedremo ancora».

Ricordiamo a tutti che l'associazione è aperta a tutti coloro che vogliano collaborare e impegnarsi nel progetto, nell’attesa di dare seguito a dei progetti più strutturati e a medio lungo termine, che guardano al lavoro e a tutte quelle attività veramente inclusive: il prossimo appuntamento è per domenica 17 novembre con #factadautunno, un pranzo ricco di colori e sapori, ideato e messo in opera completamente dai ragazzi dell'associazione con la preziosa collaborazione dello chef Michele Sgarra.