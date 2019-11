Mini ciclo di eventi per ricordare il sen. Jannuzzi nel 50° anniversario della sua morte

Oggi, alle ore 18:00, nell’Auditorium "Mater Gratiae", secondo appuntamento del mini ciclo di eventi promosso dalla Fondazione "Onofrio Jannuzzi" di Andria per commemorare l’insigne giurista e il lungimirante uomo politico andriese nel 50° anniversario della sua morte.

In programma l’inaugurazione di una mostra fotografica curata dall’ing. Riccardo Ruotolo su "L’opera del sen. Jannuzzi per il risanamento del rione Grotte di Sant’Andrea in Andria". La mostra sarà preceduta da una tavola rotonda alla quale interverranno: il Presidente della Fondazione "Onofrio Jannuzzi", on. Benedetto Fucci; la Presidente del Centro Studi “Aldo Moro” – Bat, avv. Giovanna Bruno; lo stesso ing. Riccardo Ruotolo; l’autore di saggi sul sen. Jannuzzi, prof. Vincenzo D’Avanzo.

Jannuzzi era Sindaco di Andria e Sottosegretario alla Difesa, a metà degli anni ’50 del secolo scorso, quando – sollecitato dal dottor Giuseppe Marano e in conseguenza di una relazione del dottor Salvatore Liddo sulle condizioni igienico-sanitarie del rione – riuscì a ottenere dal Governo i finanziamenti necessari per assicurare abitazioni dignitose alle povere famiglie che risiedevano nelle “Grotte” e bonificare l’intera area. In poco meno di due anni, furono consegnate le prime 68 abitazioni in viale Virgilio.

La mostra resterà aperta fino al prossimo 30 novembre e si può visitare tutti i giorni, dalle 16:30 alle 19:30.