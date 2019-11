Le strutture di corso Cavour e piazza Imbriani sono salve. Il Tar in queste ore sospende il regolamento sui dehors adottato dalla gestione commissariale.

Nella ordinanza del Tar Regione Puglia pubblicata stamane si legge quanto segue:



"Considerato, infatti, che appare irragionevole la scelta dell’Amministrazione comunale intimata di limitare, per effetto del regolamento impugnato, la possibilità di installare in ambito 3 unicamente i c.d. “dehors semplici”, escludendo la possibilità di copertura, in assenza di una specifica e compiuta istruttoria relativa alle caratteristiche precipue delle singole zone interessate dalle nuove previsioni regolamentari finalizzata all’accertamento della sussistenza in concreto delle esigenze di tutela connesse all’effettiva presenza, nelle aree in questione, di fabbricati di valore storico-architettonico o comunque di beni e spazi culturali suscettibili di tutela ai sensi dell’art. 10, co. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 42/2004;

Rilevato, altresì, che l’Amministrazione statale intimata ha dichiarato in giudizio che il regolamento intimato è atto autonomo del Comune privo di qualsiasi forma di condivisione con la Soprintendenza (nota prot. n. - OMISSIS- del 28.10.2019); Ravvisati, pertanto, i presupposti per la concessione della richiesta tutela cautelare;

Ravvisata, altresì, l’esigenza di fissare sin d’ora l’udienza pubblica del 18.11.2020 per la trattazione del merito; Valutata in ogni caso la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase".