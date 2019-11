Esperienze a confronto per la riduzione dei rifiuti e dello spreco del cibo

In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, domani, alle ore 19:30, si terrà al chiostro di “San Francesco” l’evento dal titolo “Ridurre si può" esperienze a confronto”.

Al centro del confronto, organizzato da 3Place, Forum Città di Giovani Andria, Legambiente Andria e Croce Rossa Comitato di Andria, ci saranno diverse esperienze, pugliesi e non, messe in campo per la riduzione dei rifiuti e dello spreco del cibo. Interverranno, Elena Tioli, fondatrice di “Vivere senza Supermercato”; Antonio Spera, co-fondatore di “Avanzi Popolo 2.0 Bari” e Gianluca Laforgia, co-fondatore di “ScartOff Barletta”.

Di seguito la descrizione di alcune delle realtà che prenderanno parte al dibattito: