Turbanti in memoria di Terry Calvano, la famiglia: «Al momento non c'è ancora nessun marchio»

Ieri, la prof.ssa Giovanna Bruno ha diffuso una nota in cui annunciava l’avvenuta registrazione del marchio per la commercializzazione dei turbanti in memoria di Terry Calvano. Oggi, la smentita della famiglia: «abbiamo apprezzato l’iniziativa della prof.ssa Bruno, pur realizzando, solo oggi, che lo scorso 2 agosto fossero stati donati fondi. (Donare: dare con assoluta spontaneità, liberalità, disinteresse; regalare.)

Praticamente il contrario di vendere una ventina di turbanti realizzati a mano da me medesima.

Apprenderlo a distanza di tempo ci lascia piuttosto sgomenti. A questo proposito, ci teniamo a precisare che l’unica associazione che ha raccolto realmente fondi in questo senso è Onda d’Urto - Uniti contro il cancro Onlus; associazione di cui Terry era parte integrante. Siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa possa sensibilizzare nei confronti di una malattia che, ahinoi, non risparmia nessuno, ma siamo altrettanto fermi nel ribadire che il nome della nostra amata Terry non può e non deve essere strumentalizzato in alcun modo.

Al momento non c'è ancora nessun marchio, quindi la notizia che sta girando non è nemmeno lontanamente realtà.

Se qualcuno, chiunque, vuole promuovere la creazione di un marchio che possa, solo lontanamente, essere associato alla nostra “Anima Bella” e alla sua lotta contro la malattia, ne parli con la famiglia e non con la stampa.

La morte, così come la vita, esige rispetto».