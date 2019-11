Bene la raccolta olivicola 2019, Franco Guglielmi: «La forza delle Cooperative»

Come previsto, la raccolta delle olive per questo 2019 sta già inviando segnali positivi, per quantitativi e qualità.

Dopo i numeri “terribili” raggiunti lo scorso 2018 per via dell’inverno rigido e della mosca olearia, l’oro verde di Puglia può tornare a splendere.

Il periodo più bello dell’anno, nonché il più importante per il nostro lavoro, ha avuto inizio intorno al 5 novembre: le braccia operose dei circa 250 soci della Cooperativa “I Tre Campanili”, insieme a quelle dei loro collaboratori, si sono messe in moto ogni mattina, alle prime luci del giorno, per la campagna olearia 2019.



Una volta raccolte, le Coratine hanno poi raggiunto il nostro frantoio, per la molitura, che avviene entro le 12 ore successive.



«La nostra forza sta nella Cooperativa - commenta il presidente Franco Guglielmi - In questo periodo storico, che ormai va avanti da tempo, di incertezza dei mercati tradizionali e speculazione sui prezzi da parte di alcuni “trasformatori” dell’olio, la Cooperativa è una sicurezza e garanzia, tra i soci e per i soci.

La grande famiglia de “I Tre Campanili” è il risultato dell’unione di passione, attenzione e amore per questo lavoro di tanti soci, operanti nel territorio di Andria e dintorni: il prezzo stabilito per l’olio è onesto e sincero, proporzionale al duro lavoro e all’alta qualità dell’olio prodotto.

Proprio quest’ultima, grazie alla regolamentazione interna alla Cooperativa, è garantita da controlli costanti e attenzione alla filiera produttiva, affinché eventuali problematiche degli ulivi vengano trattate con professionalità dagli agronomi e senza l’utilizzo di prodotti nocivi per la natura e l’uomo.

Questa è la nostra filosofia, nonché la nostra forza, quella dei nostri ulivi e dei nostri soci.

E ora, aspettiamo che l’olio nuovo sia pronto per le tavole dei nostri consumatori, continuando ad alimentare questa bellissima storia al sapore di amore e famiglia».