"TurbanWave", le precisazioni di "Onda d'urto" sul marchio dei turbanti di Terry Calvano

«Tutto il direttivo di Onda d’urto ringrazia sentitamente la famiglia di Terry per la fiducia riposta nella nostra associazione. Da quando abbiamo conosciuto Teresa l’abbiamo accolta nella nostra grande famiglia con l’intento di portare avanti i suoi progetti, le sue idee, nutrendoci della sua vivacità e del suo amore per la vita.

Con impegno e dedizione continueremo a sostenerla e a sostenere quanti la amano per permetterle di continuare a vivere offrendo coraggio e speranza a quanti si ritrovano a lottare nel disagio della sofferenza che una malattia oncologica comporta, proprio come abbiamo appreso da lei, sempre con dovuto rispetto, quel rispetto che è alla base di ogni relazione umana. Cogliamo l'occasione per presentarvi lo stato attuale del progetto “TurbanWave”:

sono stati incaricati 5 giovani grafici andriesi che, attraverso un contest a premio, presenteranno 5 bozze per il marchio e logo "Turbanwave", il vincitore sarà ufficializzato durante i festeggiamenti del nostro 5° anniversario (4 dicembre 2019); appena individuato attraverso una partecipazione condivisa il marchio e logo vincente, sarà gestita la registrazione del logo e del marchio da uno studio professionale di Bari che ha deciso, una volta venuto a conoscenza della storia di Terry, di farci sostenere solo le spese “vive” (bolli e bollettini); sarà acquistata una macchina da cucire che sarà utilizzata per la produzione degli stessi.

Tutto questo è stato possibile grazie ai 9 sponsor e ai cittadini che ci hanno permesso di realizzare questo nostro sogno».