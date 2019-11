Scuola “Jannuzzi”, prosegue l’iter per la realizzazione degli interventi di riqualificazione

Prosegue l’iter per l’intervento di messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico “Jannuzzi” ubicato presso il quartiere “Santa Maria Vetere”.

Dopo la presa d’atto del progetto definitivo del 9 aprile scorso, sono giunti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Asl Bt propedeutici all’approvazione del detto progetto. Con il primo parere, rilasciato il 27 giugno, è stata “comunicata la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, a condizione che anche per ogni particolare non descritto siano rispettate le norme di cui al DM 26.8.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Con il secondo, invece, datato 30 agosto, è stato dato parere igienico sanitario positivo dell’azienda sanitaria locale per gli aspetti di stretta competenza del SISP, ai sensi del R.R. n.13/2009 Regione Puglia.

Dopo detti pareri il Settore “lavori pubblici” ha approvato il progetto definitivo che ora sarà oggetto di apposita gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori previsti che partono da una baste d’asta 2.371.887,09 euro.

Ora ci si augura che il tutto proceda speditamente e che, finalmente, si possa riqualificare l'edificio e l'intero quartiere che lo ospita, dando risposte alle tante richieste dei residenti che hanno subito il degrado e l'abbandono in questi anni.