Servizi alla persona, da lunedì la coop Trifoglio sospende i servizi

«A seguito delle note vicende che interessano il Comune di Andria la Cooperativa Sociale Trifoglio è costretta a sospendere i servizi resi nell’interesse della collettività» comincia così la nota diffusa dai responsabili della cooperativa con cui si annuncia l'interruzione dei servizi offerti dalla stessa.

«Dopo 20 anni di attività che si è contraddistinta per l’impegno profuso nei settori dell’assistenza assistenza domiciliare educativa minori, anziani e disabili, centro polivalente disabili, Centro diurno minori, centri famiglie, centro polivalente minori, comunità educativa nell’ambito dei servizi sociali e della Cooperativa Sociale Trifoglio non ci sono più le condizioni per andare avanti.

Le note vicende economico/finanziarie che hanno interessato il Comune di Andria hanno messo in ginocchio questa realtà imprenditoriale. La situazione è resa ancor più grave dal silenzio assordante proveniente dalle istituzioni locali che, sebbene più volte compulsate, non hanno ritenuto di dover dare alcun riscontro alle istanze provenienti dalla Cooperativa.

A oggi la Cooperativa che vanta un ingente credito nei confronti dell’Ente Comunale funziona solo ed esclusivamente grazie agli sforzi di pochi lavoratori che non percepiscono da mesi alcuna retribuzione e la cui attività ha assunto i connotati del volontariato.

A ciò si aggiunga che a causa della mancata erogazione da parte del Comune di Andria dei fondi dovuti si è venuta a creare una forte debitoria (affitto sede, interessi bancari e spese correnti) che la Cooperativa non è più in grado di affrontare.

Alla luce di quanto sopra detto - concludono - e suo malgrado la Cooperativa Sociale Trifoglio comunica che a decorrere data dal 25 novembre sarà costretta a sospendere l’erogazione dei propri servizi».