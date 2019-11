Domani i Carabinieri celebrano la patrona dell'Arma "Virgo Fidelis" in cattedrale

Domani 21 Novembre, alle ore 18.30, si svolgerà presso la cattedrale di Minervino Murge, la celebrazione in onore della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Su volontà del comandante della Compagnia Carabinieri di Andria, capitano Domenico Montalto, anche quest’anno il solenne rito verrà celebrato nel centro cittadino di Minervino Murge, a cui prenderanno parte anche i militari in servizio ed in congedo delle dipendenti stazioni carabinieri di Andria, Minervino Murge e Spinazzola oltre alle autorità civili e alle associazioni di volontariato.

Infatti appena due anni fa la cerimonia si era svolta nella Grotta di San Michele rendendo solenne e suggestiva l'intera cerimonia. La Virgo Fidelis è la guida spirituale che ispira i valori cardine della vita di ogni Carabiniere. Virgo Fidelis infatti, è l'appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell'Arma dei Carabinieri l'11 novembre 1949, data della promulgazione di un apposito Breve apostolico da parte di Papa Pio XII. Tale titolo fu proposto dai cappellani militari dell’Arma, in relazione al noto motto araldico “Nei Secoli Fedele” e in tale occasione l’arcivescovo Carlo Alberto Ferrero compose anche il testo della “Preghiera del Carabiniere alla Virgo Fidelis”, di seguito riportato:

Preghiera del Carabiniere

Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra,

noi Carabinieri d'Italia,

a Te eleviamo reverente il pensiero,

fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!

Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice

con il titolo di "VIRGO FIDELIS".

Tu accogli ogni nostro proposito di bene

e fanne vigore e luce per la Patria nostra.

Tu accompagna la nostra vigilanza,

Tu consiglia il nostro dire,

Tu anima la nostra azione,

Tu sostenta il nostro sacrificio,

Tu infiamma la devozione nostra!

E da un capo all'altro d'Italia

suscita in ognuno di noi

l'entusiasmo di testimoniare,

con la fedeltà fino alla morte

l'amore a Dio e ai fratelli italiani.

Amen!