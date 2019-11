L’Ites-Les “E.Carafa” al pmi day 2019

Il quindici novembre scorso, i ragazzi della 5E dell’Ites-Les “Carafa” di Andria, accompagnati dalla docente di Diritto, prof.ssa Caterina Montigelli, hanno partecipato alla manifestazione nazionale promossa da Confindustria e dal dott. Cristian Mucci, per acquisire la cultura del fare impresa ed informarsi sull’annoso e negativo problema della contraffazione, nonchè sul fenomeno dell’"Italian Sounding".

L’evento del PMI DAY 21019 si è svolto a Trani, presso la LUM Jean Monnet, alla presenza dei militari della Guardia di Finanza della tenenza di Trani e dei giovani imprenditori della BAT. Agli alunni sono stati mostrati, attraverso schede informative, i prodotti fabbricati al di fuori dei canali legali, quindi, privi di garanzia, realizzati senza il rispetto delle regole e nocivi alla salute e alla sicurezza dei cittadini.

I relatori hanno poi sottolineato quanto la contraffazione generi la concorrenza sleale e l’alterazione dei prezzi, con la conseguente crisi delle PMI meno strutturate. Gli alunni sono venuti, poi, a conoscenza del c.d. “Italian Sounding”, fenomeno dannoso per la filiera alimentare ed ingannevole per il consumatore, nel momento in cui il prodotto, in nome di una presunta italianità, non trova, in realtà, collocazione nel made in Italy. Interessante è risultata anche la visita della produzione artigianale locale del dott. Mucci.

L’esperienza ha arricchito gli studenti del “Carafa”, imprenditori del domani, proiettati verso un futuro che riconosca l’economia del Sud Italia in espansione e crescita, ma attraverso un percorso di legalità e professionalità.