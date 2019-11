“La povertà è la peggiore forma di violenza” affermava Gandhi. Da questa riflessione ha preso spunto l’incontro organizzato presso l’I.C. Mariano Fermi dal titolo “Anch’io vorrei” sul tema dei diritti negati ai bambini del Sud del Mondo. Gli alunni delle classi 5^A e 5^B di Scuola Primaria e delle classi 1^A e 1^C di Scuola Secondaria, in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza hanno ascoltato con grande interesse e partecipazione emotiva la testimonianza appassionata di Nina Miracapillo, dell’Associazione Onlus “Insieme per l’Africa”. Attraverso un reportage fotografico e dei video la signora Miracapillo ha mostrato agli alunni le condizioni di vita dei bambini in Uganda, Etiopia e Madagascar mettendo in evidenza l’abissale e stridente contrasto tra gli agi delle nostre esistenze e le condizioni di vita di questi bambini, sottolineando, allo stesso tempo, l’importanza del valore della solidarietà che ha permesso all’Associazione “ Insieme per l’Africa” di realizzare scuole, pozzi, offrire assistenza socio sanitaria migliorando, almeno in parte, le condizioni di vita di queste popolazioni.

La testimonianza della signora Miracapillo è stata preceduta da una lezione introduttiva delle docenti Memeo e Policastro, referenti per la cittadinanza attiva e legalità, sul concetto di Nord e Sud del Mondo, sulle violazioni dei diritti dei bambini, con particolare riferimento all’Africa e agli obiettivi dell’Agenda 2030.

«Nel trentennale della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - afferma il Dirigente Scolastico, dott.ssa Mariagrazia Campione - è stato importante per i nostri alunni conoscere le realtà dei Paesi del Sud del Mondo e riflettere sulle condizioni di vita dei bambini, a cui vengono ancora oggi negati diritti fondamentali. Per questo ringrazio la Signora Miracapillo per la sua preziosa testimonianza sul valore della solidarietà, a cui la scuola deve incessantemente educare».