Gli utenti del CRAP di Minervino in scena con "Una famiglia all'improvviso"

Oggi, alle ore 20:00, al salone “Ezechiel Ramin” della chiesa di San Riccardo di Andria, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Una famiglia all'improvviso".

La rappresentazione, andata già in scena con enorme successo a Minervino il 3 ottobre e in replica il 13 dello stesso mese, giunge al termine del percorso progettuale finanziato dalla ASL BAT dedicato alla promozione e alla divulgazione del progetto “I.E.S.A” intesa come pratica di accogliere presso il proprio domicilio persone in difficoltà non legate da vincolo di parentela, offrendo uno spazio abitativo dedicato e integrandole nelle proprie relazioni familiari

La realizzazione dello spettacolo è stata diretta dal musicoterapeuta dott. Giuseppe Ruggiero Riefolo e dalla TeRP dott.ssa Mara Specchio. Gli attori coinvolti sono utenti della C.R.A.P. di Minervino (ASL BAT). A loro si sono aggiunti i volontari della stessa struttura e altri soggetti tra cui, Valentina Ciani, Concetta Giuliano e Mimmo Sassi, attori e cantanti appartenenti alla realtà cittadina.

Il soggetto della sceneggiatura narrerà l’iter burocratico e legale per l’inserimento di un paziente psichiatrico residente in strutture riabilitative (C.R.A.P.) presso un nucleo eterofamiliare supportato da adulti. Il copione illustrerà tutti i passaggi necessari per l’affidamento, i vantaggi economici rappresentanti dalla famiglia ospitante e le difficoltà incontrate nel percorso di inclusione.

Nel corso della storia si narrerà di Daniele, paziente psichiatrico residente in una comunità riabilitativa che sarà preso in carico da una famiglia di basso ceto sociale solo per un mero scopo economico. La famiglia che in un primo momento farà carte false pur di portare il “nuovo ospite” tra le mura domestiche, riconoscerà in Daniele una valida risorsa e lo aiuterà nel suo reinserimento sociale e lavorativo.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minervino, la ASLBAT e dalla Dymphna's Family - Edizione Italiana della Rivista Europea sullo IESA.