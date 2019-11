I giovani e l'esoterismo al centro di un convegno organizzato dalla comunità "Arca dell'Alleanza"

Oggi, alle ore 16:00, la comunità “Arca dell'Alleanza”, con il patrocinio della Diocesi di Andria, organizza, alla sala congressi del centro di riabilitazione "Quarto di Palo”, un convegno dal titolo: "I giovani e l'esoterismo. L'inganno di un mondo lontano da Dio”.

«L'interesse dei ragazzi per l'esoterismo, l'occultismo e lo spiritismo, negli ultimi anni è cresciuto in modo spaventoso. Oroscopi, sedute spiritiche e musica satanica sono i compagni di vita delle nuove generazioni, vittime di un vero e proprio bombardamento esoterico, effettuato attraverso vari mezzi: televisione, discoteca, videogiochi, fumetti, musica di un certo genere. Il convegno è uno strumento per sensibilizzare e informare giovani e i genitori su questo mondo apparentemente innocuo, ma allo stesso tempo affascinante e distruttivo» ha spiegato Leonardo Trione presidente della comunità “Arca dell'Alleanza”.

Il relatore del convegno sarà padre Daniele Carraro, monfortano, esorcista della Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti. Le conclusioni saranno affidate a mons. Luigi Mansi, vescovo di Andria. S'invita tutta la cittadinanza a partecipare.