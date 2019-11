Un cruciverbone sui diritti dei bambini, colorate coreografie, un video e tanto altro ancora. Così l’istituto comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria ha inaugurato lo scorso 20 Novembre l’anno scolastico 2019-20.

L’evento è stato organizzato dal consiglio di Istituto degli alunni di scuola dell’infanzia e della scuola secondaria, nell’ambito di un progetto ormai storico e tra i più qualificanti dell’offerta formativa della scuola.

Giornata scelta non a caso in concomitanza con le celebrazioni del trentennale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

«Una felice consuetudine per noi inaugurare l’anno scolastico in una giornata così ricca di significati. Un’occasione preziosa per riunire la comunità scolastica e rinsaldare legami, condividere mission, valori e prospettive e per riflettere insieme sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese. Un Paese che appare sempre più vietato ai minori, con politiche educative poco attente al mondo dell’infanzia e con investimenti sempre più esigui sulla scuola».

Ai pensieri augurali si sono accompagnate le dichiarazioni di impegno: “Anche per quest’anno vogliamo mettere in campo un’offerta formativa ricca e articolata che trova in due cardini pedagogici le sue matrici: nessun bambino deve rimanere indietro e ogni bambino è unico e irripetibile, con il suo bagaglio di inclinazioni e talenti che abbiamo il dovere di valorizzare e aiutare a scoprire”.

Questi i punti salienti del discorso che il Dirigente scolastico dott.ssa Grazia Suriano ha rivolto a tutti i partecipanti.

Tra gli ospiti il Vescovo Monsignor Luigi Mansi che ha rivolto un caro saluto a tutti gli alunni presenti, augurando loro di essere felici, di vivere la loro infanzia con spensieratezza.

Alla cerimonia è intervenuto il dott. Domenico Fracchiolla in rappresentanza della Banca di Andria e il dott. Gigi Brandonisio, presidente dell’associazione onlus “Pasquale Pisani” che ha fatto dono alla scuola di ben due “Scaffale Pasquale”. Gli scaffali, con libri di carattere scientifico, andranno ad incrementare la già ricca dotazione libraria della scuola, iniziativa con cui l’Associazione ricorda il giovane ricercatore prematuramente scomparso.

L’evento è stato allietato dall’orchestra di chitarre, violini, flauti e piano “Anni Verdi” della scuola secondaria di 1° grado “Cafaro” che ha eseguito, emozionando tutti i presenti, gli inni nazionale, europeo e della scuola.