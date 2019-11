«25 anni di amicizia, Sandro rimarrà con noi per sempre»

Un fiume di gente ha reso omaggio nei giorni scorsi a Sandro Prodon, il 45enne andriese che è morto dopo aver contratto la rabbia durante una vacanza a Zanzibar. Una persona molto benvoluta, un uomo gentile e discreto: durante la cerimonia tutti si sono stretti intorno alla famiglia di Sandro, spendendo commosse parole per lui. E non si danno pace neanche Graziano ed Elena, i soci di Sandro, che piangono un amico fraterno speciale.

Sandro era a bordo piscina con suo figlio quando un cane randagio entrato nel villaggio lo ha azzannato. Ora non è il tempo di verificare e indagare su procedure e protocolli adottati nel caso specifico. Eventualmente, lo faranno i legali. Adesso sia per Graziano ed Elena, soci da 15 anni dell'attività di gestione dei supermercati di via Bari e di via Poli, sia per la moglie Pina, che oltretutto lavorava assieme a suo marito, è tempo di dolore per la perdita di un uomo che si è sempre dimostrato altruista e ottimista. Un uomo il cui destino è stato segnato da una tragica fatalità. «La nostra amicizia dura da 25 anni; siamo partiti 15 anni fa con l'avvio di questa società che continuerà, nonostante tutto, con lui che resta parte di noi: lo sarà attraverso la moglie Pina. Con Sandro e con le nostre famiglie abbiamo condiviso non solo il tempo del lavoro ma anche il nostro tempo libero. L'ultimo pranzo di San Riccardo lo abbiamo trascorso nel luogo in cui tutto è iniziato, in un ristorante a Trani. Pianificavamo insieme i viaggi, le uscite fuori porta e tante serate spensierate. I nostri figli sono cresciuti con noi tra gli scaffali dei supermercati. Siamo una grande famiglia e continueremo ad esserlo, lo dobbiamo a tutti noi e lui sarà la nostra forza, d'ora in poi più che mai – commentano Elena e Graziano, soci nel lavoro e amici da sempre -.

Oggi vogliamo ringraziare le aziende, i professionisti e i clienti che non hanno fatto mancare il loro supporto in questi mesi di calvario per noi. Abbiamo sperato fino all'ultimo momento che Sandro potesse tornare sano e forte qui tra noi ma il Signore ha voluto diversamente. Continueremo come finora è stato, Sandro ci guiderà da lassù donandoci forza e coraggio come ha sempre fatto».

Nel frattempo tra la gente si è diffusa la paura di essere colpiti da questa subdola malattia: «La prima conseguenza relativa all'accaduto - spiega il dott. Giancarlo Cannone, dirigente medico dell'Ufficio Vaccinazioni - ė l'impennata delle richieste di vaccinazioni antirabbica nei viaggiatori diretti a Zanzibar. Ma quello che è successo è stata una serie di sfortunate coincidenze che ha visto protagonista il povero signor Prodon.

La raccomandazione generale è che, prima di partire per qualsiasi meta, specie quelle esotiche e tropicali, tutti i viaggiatori dovrebbero consultare il "Centro di Medicina dei Viaggi" con almeno un paio di mesi di anticipo dalla data di partenza, ubicato presso l'ufficio igiene di viale Trentino 79 ad Andria, dove si ottengono informazioni precise ed aggionate su profilassi consigliate per la meta prescelta e comportamenti opportuni da adottare durante il viaggio, in quanto alcune agenzie di viaggio tendono a minimizzare i rischi potenziali presenti, dato che hanno l'interesse a vendere un prodotto. Anche il "sentito dire" da parte di altri viaggiatori che hanno soggiornato nello stesso luogo, può essere fuorviante, in quanto diminuirebbe la percezione di un potenziale pericolo presente».