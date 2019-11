Veicolo della Polizia Locale a deposito nella scuola di San Valentino: assicurato ma non utilizzato

Nel parcheggio della scuola primaria del quartiere di san Valentino, che ospitava gli uffici distaccati della Polizia Locale (chiusi per carenza di personale e mezzi), è in sosta un ufficio mobile della polizia locale in evidente stato di abbandono con pneumatici forati e carrozzeria che presenta i segni del tempo con ruggine da più parti e vernice in pessime condizioni.

La cosa paradossale è che, da alcune ricerche effettuate, il veicolo risulterebbe assicurato sino al 24 gennaio 2020, con revisione scaduta dal 30 settembre 2014 e bollo non pagato entro il termine previsto, ovvero, il 31 ottobre di quest’anno.

Non ci sono soldi per riparare il mezzo, vecchio oltretutto. Pertanto è messo lì a deposito. L'assicurazione attiva sarebbe giustificata dal fatto che lo stesso è ubicato in un luogo pubblico. Ragion per cui se qualcuno dovesse malauguratamente farsi male per colpa di quel mezzo, la copertura assicurativa farebbe la sua parte.

Nella delicata situazione in cui si trova la nostra comunità, non solo da un punto di vista politico e amministrativo, ma anche in termini di sicurezza del centro e delle periferie, ogni risorsa utile per garantire una normale vivibilità dovrebbe essere valorizzata e utilizzata al meglio. Invece, ci tocca dare notizie che rimarcano la difficoltà di uscire dal pantano in cui ci troviamo, fatta anche di servizi presentati come la soluzione a tutti i problemi, partiti per qualche mese e poi interrotti.