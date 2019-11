Gran fermento in questi giorni nell’I.C. “Don Bosco-Manzoni”: i docenti e gli alunni dell'intera scuola sono stati attivamente impegnati per la “Festa dell’albero” diventata, ormai, un appuntamento irrinunciabile dell’Istituto Comprensivo.

Il 21 novembre u.s., alunni e docenti dei tre ordini di scuola si sono dati appuntamento nel cortile del plesso "Rodari" dove hanno celebrato l’albero con canti, poesie, miti, racconti, aforismi. Ispirati tutti a tematiche ambientali.

Anche quest’anno “piccoli e grandi” dell’I.C. “Don Bosco-Manzoni” hanno ricordato l’importanza degli alberi, cantando in coro la magia della Natura e partecipando alla piantumazione di alberi, che saranno impegno di cura in segno di speranza e di bellezza.

Alla presenza di numerosi genitori e con l’aiuto dei nonni Francesco e Francesco e papà Giovanni, è stato poi messo a dimora un melograno, gentilmente donato da una docente della Scuola dell’infanzia.

Contemporaneamente anche nei plessi “Don Bosco” e “Manzoni” sono stati messi a dimora due alberelli di ulivo gentilmente donati da nonno Felice

Questo momento di festa è stato solo l’atto conclusivo di un percorso che ha impegnato per diversi giorni l’intero Istituto Comprensivo “Don Bosco-Manzoni”. Tutto il percorso educativo-didattico è stato incentrato sulla prioritaria finalità di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela dell’ambiente, di sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui salvaguardia e vita egli deve contribuire in modo attivo e responsabile.