Rinviata la marcia del cav "RiscoprirSi..."

Rinviata, a causa delle avverse condizioni meteo, a data da destinarsi la marcia contro la violenza sulle donne organizzata dal cav "RiscoprirSi...". A darne notizia è la presidente dell'associazione Patrizia Lomuscio con un post sui social: «sulla base delle avverse condizioni atmosferiche previste per domani, nell'incertezza, abbiamo deciso di rimandare l'iniziativa prevista ad Andria domani mattina, a data da destinarsi, perché se è pur vero che la prevenzione e il contrasto alla violenza non si ferma neanche durante la pioggia, riteniamo giusto che l'impegno profuso dagli studenti e dalle studenti, nonché dai e dalle docenti delle scuole che hanno aderito all'iniziativa venga rispettato e purtroppo la pioggia non permetterebbe la realizzazione del fash mob che prevede una particolare installazione, strutturata insieme agli/le studenti, che non potrebbe essere realizzata sul pavimento della piazza bagnato.

Preferiamo rimandare a data da destinarsi nel rispetto di tutti/e coloro che hanno contribuito, e anche perché siamo consapevoli che della violenza di genere è necessario parlare non solo il 25 novembre».