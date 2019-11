"Il tempo delle donne", al centro di un dibattito su luci e ombre del "codice rosso"

Questa sera alle ore 18,00 presso la sala "P. Attimonelli" in corso Cavour, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'equipe che lavora sul progetto "Il tempo delle donne" presenta un momento di riflessione "Uscire dalla violenza si può".

Sarà presente l'avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale associazione avvocati matrimonialisti italiani autore del "Codice Rosso". Uno strumento di rilevante importanza per contrastare un fenomeno come non mai dilagante, che ci chiama tutti a dire no alla violenza sulle donne.

Saranno presenti: Tullio Bertolino, presidente consiglio dell'Ordine avv. di Trani; Savina Vitti, presidente CPO Ordine avvocati di Trani; Daniela Bafunno, psicologa, psicoterapeuta coop. “Società e salute”; Patrizia del Giudice, presidente comitato pari opportunità regione Puglia; Patrizia Lomuscio, presidente Centro Antiviolenza “RiscoprirSi…”. Modera: Aldo Balducci, presidente associazione avvocati andriesi.

L’evento è stato accreditato dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani con attribuzione di 2 crediti formativi.