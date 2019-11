Nonostante la pioggia, ieri, i volontari dell’associazione “3Place” e semplici cittadin hanno ripulito, raccogliendo 11 sacchi di rifiuti per un totale di 150kg di plastica, alluminio, vetro e indifferenziato, una zona abbandonata situata in via Giacomo Ceruti e messo a dimora 47 alberi per la creazione del primo “bosco urbano”.

Una scelta che ha diversi obiettivi, ovvero, quello di abbellire l’area e quello di creare un piccolo polmone verde per contribuire a “ripulire” l’aria che respiriamo. Ciò è stato possibile grazie alle donazioni di imprese locali e altre associazioni che hanno donato gli arbusti e gli attrezzi che sono stati utilizzati per la piantumazione.

Ora, si spera che l’intera comunità si prenda cura dell’area e del “bosco” affinché lo stesso possa essere utile per realizzare al meglio quelli che erano gli obiettivi prefissati.