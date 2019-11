Si insedia il nuovo Prefetto della sesta provincia

Si è insediato questa mattina il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante. Di seguito il suo saluto: «nell'assumere la direzione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo desidero rivolgere il più cordiale saluto ai cittadini della Provincia di Barletta Andria Trani, agli Onorevoli Parlamentari, alle Autorità regionali e provinciali, ai Sindaci e agli Amministratori comunali, alle Autorità religiose civili e militari, alla Magistratura, alle Forze di polizia e ai Vigili del Fuoco, ai dirigenti degli Uffici pubblici, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, al mondo economico e culturale, agli ordini professionali, alle associazioni combattentistiche d’arma, del volontariato e dello sport e agli organi di informazione.

Mi sento profondamente onorato di poter esercitare le funzioni di Prefetto in una provincia ricca di storia, di nobili tradizioni e di bellezze naturali, di grande laboriosità e di profonda cultura.

Ciò per me sarà uno stimolo per operare con spirito di dedizione e con assoluta lealtà, nell'assolvimento delle mie competenze finalizzate a garantire, il perseguimento del bene comune, l'ordinata convivenza civile, il profondo rispetto della legalità, la leale collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo.

Assicuro alla Magistratura e alle Forze dell’ordine - che ringrazio per l’encomiabile servizio svolto in una realtà territoriale così articolata e complessa, non scevra dalla insidiosa presenza della criminalità, a presidio delle istituzioni, della sicurezza, della libertà e della dignità dei cittadini - il mio impegno per consolidare l’attività di prevenzione e di contrasto alle illegalità e a qualsiasi forma di abusi che possa incidere negativamente sulla vita delle persone e sull’andamento del sistema socio economico.

Sarà mia cura porre particolare attenzione a migliorare la qualità dei servizi resi dalla Pubblica Amministrazione a cui tutti i cittadini devono potersi rivolgere con sempre maggiore facilità.

Un particolare saluto va a coloro che si trovano in condizioni di fragilità sociale, alle persone non autosufficienti, agli anziani e ai giovani per i quali sarà mio personale obiettivo rendere la Prefettura sempre più un reale punto di riferimento.

La mia intenzione è quella di rappresentare - insieme con tutto il personale dell'Ufficio - una figura di garanzia e di positivo riferimento istituzionale, assicurando, da subito, l'assoluta disponibilità dell'Ufficio all'ascolto delle problematiche della provincia e dei cittadini».