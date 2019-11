Quando la politica va in vacanza

La politica è il tentativo di portare il popolo al potere attraverso la mediazione di una rappresentanza vincolata da un programma prestabilito, non essendo possibile la democrazia diretta. Affidare il potere a uno solo può essere un evento eccezionale e di breve durata.



All’inizio degli anni cinquanta, quando la lotta tra la Dc e il Pci era estremamente dura, di fronte a una crisi irreversibile della giunta di sinistra il senatore Jannuzzi preferì prestare alcuni assessori democristiani pur di evitare la gestione commissariale. Ricordo che l’amministrazione Marano aveva predisposto il piano regolatore, che una pur breve gestione commissariale mandò in fumo. Abbiamo poi dovuto aspettare trent’anni per averne un altro, con tutti i misfatti edilizi intervenuti nel frattempo.

In Andria è in corso una lunga gestione commissariale. Quando il consiglio comunale decise di alzare bandiera bianca non valutò appieno il possibile danno che l’assenza della politica avrebbe comportato. La frantumazione delle forze politiche alla ricerca di un consenso familiare o amicale rende difficile una interlocuzione con chi il potere è chiamato a gestire sia pure temporaneamente. Durante l’ultima gestione commissariale (dott. Splendore, 1985/6) c’erano i partiti classici e il commissario interloquiva frequentemente con essi: alla fine era lui che decideva e alcune decisioni non erano condivisibili, ma tutti conoscevano le idee degli altri. Cosa che non si è verificata nell’attuale circostanza per ragioni diverse ma soprattutto perché le forze politiche si son chiuse in se stesse per rimarginare le ferite determinate da una conclusione traumatica della consiliatura. Un colloquio responsabile tra le parti, per esempio, avrebbe potuto consiliare al Commissario di effettuare in via del tutto eccezionale la nuova gara per la nettezza urbana contemporaneamente alla seconda proroga fatta a una ditta che, al di là della vicenda giudiziaria, non si è rivelata veramente efficiente, soprattutto avuto riguardo alle vie di accesso (o di uscita d) alla città. Invece il nuovo consiglio comunale sarà costretto a un’altra proroga per avere il tempo di effettuare la nuova gara.

Ora si avvertono diverse iniziative tendenti a occupare gli stalli del consiglio comunale, troppa gente si sta organizzando per assumere posizioni privilegiate nella corsa verso palazzo san Francesco senza che tuttavia emerga una idea progettuale rispetto a quello che si intende realizzare. Tutti si dichiarano più bravi degli altri senza forse essere pienamente coscienti di quello che veramente li aspetta. A me piacerebbe, forse perché legato al passato, che fossero persone che hanno già dimostrato nel loro ambito professionale le loro capacità e il loro interesse per la città. Sono questi, insieme a qualche innesto giovanile, che dovrebbero avere il coraggio, in questo momento critico per la città, di mettersi a disposizione per porre le premesse di un suo reale rilancio economico, sociale e civile.

Credo tuttavia che su un argomento si debba porre attenzione in modo particolare. E qui potrebbero dare una mano anche le associazioni di categoria, le realtà professionali e quelle culturali: l’assetto urbanistico della città.

L’attuale piano regolatore fu adottato in una drammatica seduta del consiglio comunale prima del suo scioglimento nel 1991 a causa delle forti pressioni esterne. Fu esaminato, mi spiace dirlo, senza avere a disposizione tutte le carte, senza avere potuto consultare e discutere prima quelle che ci furono portate. La mannaia del tempo (l’ultimo giorno della consiliatura) e il ricatto esterno sulle candidature impedì un minimo di dibattito. Meglio un brutto piano regolatore che nessun piano regolatore? Si mistificò allora, ma forse non era questo il caso, viste le vicende successive. Il nostro aveva già a monte le divisioni tra il pletorico gruppo progettuale (ben quattro tecnici che dovevano rappresentare tutti i partiti ma che non riuscirono a trovare una sintesi che desse l’immagine dell’Andria futura, producendo un mix di possibili interventi più tesi a garantire le ragioni delle singole parti e non l’unità della città. Si sperava di porre rimedio in occasione dell’approvazione delle osservazioni regionali ma poi la storia deragliò e fu offerta alla città una polpetta avvelenata non commestibile al punto che qualificati professionisti del settore hanno più volte dichiarato la sua mancata attuazione. Forse in quella fase il nuovo consiglio comunale e chi lo dirigeva avrebbe dovuto essere più attento. Ma anche allora fummo sfortunati perché qualcuno pensò a curare più il suo futuro che quello della città.

Io non ho le competenze tecniche per entrare nel merito ma sono abituato a circolare con gli occhi e le orecchie aperti, motivo per il quale non è difficile vedere che la edilizia è paralizzata, gli studi tecnici sono pressocchè vuoti, le imprese cercano altrove il lavoro e la disoccupazione cresce. Ovviamente il tutto con qualche rara eccezione. In Andria l’agricoltura mette i soldi e l’edilizia li assorbe e li distribuisce creando lavoro e ricchezza. Ora l’agricoltura è in crisi e nessuno se ne occupa, l’edilizia è ferma e nessuno crea un incentivo. La storia del RET (nuovo regolamento edilizio) è esemplare. Non mi interessa il rimpallo di responsabilità che normalmente esce sui giornali. Sta di fatto che un certo lavoro da tecnici e politici è stato fatto. Avrebbe fatto meglio il vecchio consiglio comunale ad approvarlo prima di spirare? Avrebbe fatto meglio l’attuale gestione commissariale a rapportarsi meglio con le realtà locali? Tutto è possibile nel rispetto di tutti. Ma c’è “una città dolente”, per usare una espressione dell’indimenticabile mons. Lanave, che attende risposte urgenti. Fotografo una porzione di realtà: se veramente l’anno prossimo sarà inaugurata la nuova stazione ferroviaria che spettacolo presenteremo a chi uscendo su via Mozart avrà la visione di un paesaggio fatto di case prevalentemente abusive e spazi incolti in cui erbacce e animali vari la fanno da padrone, con scuole superiori e una bellissima chiesa inseriti in questo squallore che la sera viene abbandonato in mano ai ragazzi di ventura, con una ringhiera orribile che da la sensazione di chiusura. E come questa zona ci sono tante altre periferie nelle stesse condizioni, ma anche il centro (immagino quello storico dove non si ha il coraggio di eliminare il vecchio per valorizzare lo storico) non se la ride. Il RET aveva anche la funzione di creare un incentivo perché quelli che hanno aspettato pazientemente di costruire nella legalità non siano doppiamente penalizzati rispetto a quelli che le regole non le hanno attese. E intanto si tornerebbe a investire nel mattone, che non deve essere guardato come una maledizione, grazie alle vessazioni del potere centrale e locale. A voler essere più coraggiosi bisognerebbe anche puntare a una verifica e a una attualizzazione dello stesso PRG definendone anche le dimensioni (allora sovrastimate).

Ora io non so cosa potrà fare l’attuale gestione commissariale, mi piacerebbe però che le forze politiche più tradizionali, anche al fine di porre un argine allo spontaneismo nella politica, cominciassero a confrontarsi su quale Andria immaginare per il futuro, cominciassero ad arruolare forze competenti in funzione di questo futuro, cominciassero ad occuparsi degli uomini che in questa città devono vivere. L’inerzia è la disonestà più grave che c’è in politica. L’emigrazione di oggi è più deleteria di quella degli anni sessanta perché quelli che partivano allora avevano anche il biglietto di ritorno, quelli di oggi partono solo con l’incognita del futuro. Vivere ai margini oggi è più rischioso per tutti. Grazie per l’attenzione, se sono riuscito a suscitare un dibattito meglio. Un dibattito a freddo può unire più che dividere.