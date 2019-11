Tangenziale di Andria, nuovo incontro pubblico il 13 dicembre nell'auditorium Sacro Cuore

Nel corso di una conferenza stampa è stato annunciato un nuovo incontro pubblico che coinvolgerà le associazioni promotrici e le Istituzioni.



Nei giorni scorsi le Associazioni Italia Nostra, Legambiente, Forum Ambientalista e Urban Center Andria hanno indetto una conferenza stampa, che si è tenuta lunedì 25 novembre, nel corso della quale i promotori del “Comitato Cittadino per la Difesa del Territorio” hanno annunciato un nuovo incontro pubblico sul tema della cosiddetta “nuova” Tangenziale di Andria.

“In questi mesi - si legge nella nota diffusa a margine della conferenza stampa- abbiamo proseguito la nostra attività per contrastare la realizzazione di un’opera che riteniamo inutile e dannosa per la nostra comunità andriese e per l’ambiente”.

“Per questo motivo – dichiarano i promotori- abbiamo deciso di organizzare un nuovo incontro pubblico, previsto per il prossimo 13 Dicembre presso l’auditorium della Chiesa del Sacro Cuore, a cui inviteremo i rappresentati delle Istituzioni locali e gli esperti che ci supportano in queste nostre iniziative a difesa della comunità e del territorio”.

“Chiediamo – concludono gli organizzatori- che la cittadinanza sia presente e faccia sentire la propria voce contro la realizzazione di un’opera su cui, anche, l’allora Consiglio Comunale di Andria ha espresso la propria contrarietà, approvando all’unanimità un ordine del giorno”.