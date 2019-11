Nuovi orari di apertura al museo diocesano "San Riccardo"

A partire dal 1 dicembre 2019 il Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria modificherà i suoi orari di apertura prolungando l’orario di chiusura serale, aggiungendo l’apertura domenicale e individuando il lunedì come giorno di riposo. Più precisamente il Museo rispetterà i seguenti orari:

lunedì: CHIUSO;

martedì: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / 16:00 – 20:00 (ultimo ingresso);

mercoledì: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / 16:00 – 20:00 (ultimo ingresso);

giovedì: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / 16:00 – 20:00 (ultimo ingresso);

venerdì: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / 16:00 – 20:00 (ultimo ingresso);

sabato: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / 16:00 – 20:00 (ultimo ingresso);

domenica: 09:30 – 12:30 (ultimo ingresso) / solo su prenotazione.

«Questa nuova riformulazione degli orari di apertura – commenta don Giannicola Agresti, Direttore del Museo Diocesano – vuol migliorare la fruibilità dello spazio e della collezione presente per i visitatori che, in questo modo, potranno contare su una maggiore disponibilità di orari e sull’apertura domenicale».

Per maggiori informazioni o prenotazioni è possibile chiamare durante gli orari di apertura i numeri 0883 593382 e 334 1541661, scrivere all’indirizzo mail museodiocesano@diocesiandria.org e sui profili social di Facebook, Instagram e Twitter, o passare dalla sede del Museo in via Domenico de Anellis 46.