Bando fitto casa anno 2019: istanze entro l’11 dicembre

La Dirigente del Settore 4 – Servizio Socio Sanitario, comunica che in esecuzione della Deliberazione di Giunta N.109 del 14/11/2019, è stato indetto bando di concorso per l’attribuzione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione anno 2019 – anno di competenza 2018.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata, direttamente al Comune di Andria – Settore Socio Sanitario – piazza Trieste e Trento, nelle giornate di apertura degli uffici dalle 09:30 alle ore 12:30 oppure spedite a mezzo di raccomandata A.R. e indirizzate al Comune di Andria – Settore Socio Sanitario c/o Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I – 76123 Andria, a partire dal 27/11/2019 (data di pubblicazione del bando) ed entro e non oltre l’11/12/2019 (data di scadenza del bando). In quest’ultimo caso ai fini della verifica del rispetto del termine predetto, farà fede il timbro di spedizione apposto dall’Ufficio postale.

Il Settore ha attivato sportelli informativi dove ritirare l’apposito modulo (formato A3 – f/r), in distribuzione gratuita:

Settore Socio Sanitario – Piazza Trieste e Trento dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 12:30;

Ufficio Relazioni con il Pubblico – sito c/o Palazzo di Città, Via San Francesco dal lunedì al venerdì, dalle 09:30 alle 12:30.

Tutti gli ulteriori dettagli sono nel testo del bando.