"Tutto per amore. Storia di una madre coraggio", ad Andria Renata Buonaiuto e Daniela Manzitti

Parte da un episodio di cronaca, da una storia vera e drammatica il libro “Tutto per amore” scritto da Renata Buonaiuto, edito da Guida Editore. Daniela Manzitti, per tutti oggi mamma coraggio, decide di fare arrestare il figlio Michael ricercato per furto e rapina. L’autrice presenterà il libro ad Andria presso l'Auditorium dell'I.C. "Imbriani-Salvemini" domani alle 17.30, in un evento organizzato dalla locale sezione della Fidapa, dialogando con la protagonista del libro. Sono previsti anche gli interventi di Lucia Peccarisi, pediatra e referente della rete Giada, Rosanna Carrieri, psicologa e psicoterapeuta, ed Eleonora Lomuscio, ispettrice di Polizia.

A introdurre la serata, Anna Zaccaro, presidente della Fidapa di Andria, e Giuseppe Verni, Dirigente scolastico del Cpia Bat di Andria. Moderatrice sarà Barbara Crapolicchio. La cittadinanza è invitata.

Renata Buonaiuto

Laureata in Pedagogia, ha collaborato con innumerevoli quotidiani e blog on line, occupandosi di cronaca ed attualità. Nel 2013 pubblica il libro “Frammenti di vita” (Aletti Editore), un viaggio di emozioni e brevi poesie. Con lo stesso testo nel 2016 ottiene il premio speciale della critica al Concorso Città di Pontremoli. Partecipa alla VII edizione del Premio “I Moti dell’Anima”, di Positano raggiungendo il secondo posto con la poesia “Ancora un sogno”. Ha collaborato alla realizzazione di innumerevoli antologie e ad agosto 2019, pubblica con Guida Editori: “…Tutto per amore”, la storia di Daniela Manzitti, una madre coraggio, che nel 2017 denunciò il figlio ponendo termine alla sua latitanza.