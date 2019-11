Su 1milione di euro vinti 125milioni sono stati sperperati al gioco in un anno: non illudetevi!

Con una schedina di 3 euro ieri al gioco del 10eLotto, ad Andria, sarebbe stato centrato un "dieci" da 1 milione di euro. Si tratterebbe di una delle dieci vincite più alte dell'anno e a noi francamente tutto questo urta profondamente. Bisognerebbe vietare la divulgazione di notizie di questa portata che rendono più fragili i tanti ludopatici che la società del "gioco legale" ha generato.

Sì, perché è colpa dello stato che non interviene adeguatamente se oggi in tante, troppe famiglie si cerca di ricompattare l'armonia e la serenità persa a furia di schedine, gratta e vinci, slot e chi più ne ha più ne metta. Una società diseducativa che schiaccia i più deboli e permette altresì l'infiltrazione mafiosa nelle attività preposte al "gioco legale". Ci urta chiamarlo con un nome che non gli appartiene perché di legale non ha assolutamente nulla: è gioco di distruzione di massa; è gioco diseducativo e illusorio.



Non meno di qualche settimana fa ad Andria, in Casa Accoglienza "S. M. Goretti" veniva inaugurato un nuovo sportello di contrasto al gioco d'azzardo: un supporto rivolto ai giocatori problematici e non, giovani, minori e anziani, famiglie, insegnanti e coloro che a vario titolo sono coinvolti in questa nuova forma di povertà sociale da supportare e contrastare.

Abbiamo raggiunto il direttore di Casa Accoglienza "S.M. Goretti", don Geremia Acri per chiedergli un suo pensiero in merito a questa vincita straordinaria: «Su un milione vinto, ad Andria, sono stati 125 milioni nell'anno passato, i soldi giocati alle slot machine, Video lottery terminal e 28 alle quasi omologhe. Senza considerare i fiumi di soldi sperperati agli altri giochi legalizzati. Non c'è da esultare per una vincita che rappresenta una mera casualità e che non deve invogliare nessuno a tentare in maniera compulsiva il gioco ripetuto all'infinito, mettendo a rischio la propria vita e quella dei propri cari. "Rimetti al centro la tua vita": recita così lo slogan dello sportello di contrasto che opera nel comune di Andria e in quello di Canosa di Puglia. La vita è un bene prezioso e non bisogna metterla fuori gioco!»

Le attività principali dello sportello sono finalizzate alla prevenzione, alla presa in carico, alla cura e alla riabilitazione della persona con problemi di dipendenza. Gli interventi attuati tengono conto di tutti i vari livelli interessati: individuale, familiare, sociale e ciò che concerne l'analisi dei danni economici procurati dall'attività di gioco.

Lo sportello opera su appuntamenti chiamando al numero 800589346 / 0883.592369 e 320.4799462



È operativo ad Andria in via Quarti, 11 il martedì e il Sabato ore 10 - 12 e il giovedì ore 17-20 ed a Canosa di Puglia, parrocchia Santa Teresa, in via Duca D'Aosta, 12 - Venerdì dalle ore 18 alle ore 20.30