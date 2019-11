Eco compattatore installato in via Domenico de Anellis Copyright: AndriaLive

Eco compattatore installato in via Domenico de Anellis Copyright: AndriaLive

Il 12 aprile del 2018, con una conferenza stampa per la stipula della convenzione tra il comune e un delegato della Megamark, sono stati consegnati alla città gli 11 "eco- compattatori" per la raccolta differenziata di rifiuti plastici, pet e lattine di alluminio, installati grazie ai fondi regionali di quasi 160mila euro ottenuti per il sostegno del progetto di potenziamento dei servizi di raccolta differenziata. Il virgolettato è d'obbligo dal momento che in realtà non sono mai stati eco-compattatori ma semplici contenitori che avrebbero dovuto accogliere i rifiuti ma che di fatto non avrebbero compattato, così come ben spiegato in un nostro articolo precedente intitolato, appunto, "la bufala degli ecocompattatori".

Conferendo nei box collocati all’esterno di alcuni supermercati Dok e Famila e in altre parti della città il cittadino avrebbe ottenuto 10 centesimi ogni 10 conferimenti (1 cent. a bottiglia per 10 e multipli di 10, di ogni singolo materiale o misti) da poter spendere nei detti punti vendita.

Tale operazione è costata, come abbiamo già detto, 160mila euro di soldi pubblici che, a distanza di più di un anno, possono definirsi a tutti gli effetti un vero e proprio spreco.

Infatti, a parte il lancio degli eco- compattatori non c’è mai stata la messa in funzione degli stessi che abbandonati nei posti in cui sono stati collocati erano "a disposizione" di tutti, vandali compresi che non hanno perso l’occasione per dare sfoggio delle proprie “capacità di demolire” anche dei semplici raccoglitori di rifiuti appartenenti all’intera comunità.

Oggi, purtroppo, alcuni sono stati rimossi e altri (come quello in foto) oltre che a rappresentare uno sperpero di danaro pubblico rappresentano anche un pericolo per l’incolumità dei passanti a causa delle taglienti lamiere sporgenti.

Quindi, oltre al danno, anche la beffa di rischiare di procurarsi delle lesioni. Quella degli eco compattatori, come tante altre situazioni, rappresentano il fallimento di un’intera classe politica per nulla lungimirante e che non si preoccupa nemmeno di quelle che sono le conseguenze della propria inefficienza.

L’auspicio è che si prenda atto dell’inutilità di quei box e si proceda con la rimozione degli stessi.