Partiti anche da Andria alcuni volontari per il terremoto in Albania Copyright: n.c.

A lavoro i volontari delle Misericordie giunti questa mattina in Albania a Durazzo con un traghetto partito ieri sera dal Porto di Bari. C'è da aiutare la popolazione albanese duramente colpita dal sisma che la scorsa notte ha provocato crolli e migliaia di sfollati. La notizia più negativa è l'aggiornamento del numero di deceduti sotto le macerie che sono già saliti ad oltre trenta. Durante il pomeriggio una nuova violenta scossa di 5.2 di magnitudo alle 15,45 (ora italiana), più o meno con epicentro vicino a quello dell'altra notte, ha provocato nuovi crolli e tanto spavento nella popolazione.

La colonna regionale di Protezione Civile giunta questa mattina, ha sin da subito cominciato il suo lavoro con il coordinamento del Dipartimento nazionale italiano in ausilio alle autorità albanesi. Impegnati i Vigili del Fuoco, ma anche l'esercito e volontari delle associazioni di protezione civile della Puglia oltre alla Croce Rossa. Per le Misericordie, invece, una trentina i volontari con quattro ambulanze e due mezzi logistici giunti in supporto alla Misericordia albanese di Elbasan e più in generale della Caritas Albania che ha sede a Tirana luogo dove alloggiano tutti i volontari giallociano guidati da Gionata Fatichenti, Direttore Area Emergenze delle Misericordie d'Italia.

I volontari giallociano provenienti dalla Puglia ed in particolare dalle sedi di Andria, Trani, Borgo Mezzanone, San Giovanni Rotondo e Molfetta, ma anche dal Molise con le sedi di Riccia e Termoli, dalla Calabria con volontari provenienti da Cosenza e dalla Campania con confratelli della Misericordia del Partenio. Tutti impegnati nelle città di Durazzo e Thumane le più colpite dal sisma, al lavoro con trasporti sanitari ma anche con l'attività di ricerca tra le macerie e di supporto logistico per l'accoglienza degli sfollati nei campi predisposti. La Sala Operativa Regionale della Federazione delle Misericordie di Puglia, nel frattempo, è comunque attiva h24 per coordinare le attività assieme alla Sala Operativa Nazionale.