Abbattimento barriere architettoniche, ancora ritardi nei pagamenti dei fondi previsti alle famiglie

Sono 58 le domande presentate al Comune di Andria, da febbraio 2015 fino al primo marzo del 2019, da parte di nuclei familiari con soggetti disabili che hanno chiesto un contributo per la rimozione ed il superamento delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni.

«Per soddisfare dette richieste servirebbero 237.935,72 euro - commenta Antonio Martinelli in qualità di portavoce di alcune famiglie con soggetti con disabilità che denunciano il ritardo del riconoscimento delle somme dovute per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

106mila euro è la somma prevista nel bilancio comunale (di cui 36mila sarebbero fondi regionali a destinazione esclusiva e 70mila euro derivanti dal piano di zona), ma che non è stata ancora impegnata da parte del servizio finanziario dell’ente. A queste somme, impegnate ma non ancora liquidate, si aggiungerebbero 50mila euro (21mila stanziati dalla regione Puglia nel 2019 e 29mila, invece, stanziati per il 2020).

Quindi, mancherebbero diverse migliaia di euro per soddisfare le richieste avanzate per l’ottenimento di un contributo finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche all’interno delle abitazioni in cui vivono persone con disabilità. Ed è proprio questa la motivazione alla base della protesta che sta montando da parte di alcune famiglie che dopo aver superato gli step burocratici ed aver anticipato l’acquisto di attrezzature nonché effettuato lavori all’interno delle rispettive abitazioni, si ritrovano ad aspettare chissà per quanto ancora il contributo che copre in maniera parziale la spesa sostenuta.

Chiedo – continua Martinelli - l’intervento del commissario prefettizio affinché si possa dare una risposta alle richieste di coloro che attendono il contributo.

Sarebbe auspicabile anche l’intervento dei nostri tre consiglieri regionali per sollecitare gli appositi uffici regionali alla liquidazione delle somme stanziate che, considerato l’ammontare, non andrebbero a stravolgere il bilancio regionale ma farebbero la differenza per le tante persone che vivono in condizioni di disabilità e che hanno richiesto un sostegno per migliorare la qualità della loro quotidianità.

Date le tempistiche, l'ottimo sarebbe che dette somme fossero stanziate entro e non oltre il 30 novembre 2019, pena la contabilizzazione delle stesse al 30 giugno 2020. Sarebbe auspicabile altresì il potenziamento del personale amministrativo dei servizi sociali comunali preposti per l'istruttoria della relativa liquidazione delle domande.

A distanza di neanche una settimana dal 3 dicembre – conclude Martinelli - giornata in cui si promuovono i diritti e il benessere dei disabili, sarebbe cosa buona e giusta se tutti, politici compresi, si impegnassero per risolvere la questione celermente e nel rispetto totale dei soggetti coinvolti, affinché i diritti dei disabili siano “celebrati” tutto l’anno e non solo un in giorno con ricorrenze di circostanza».