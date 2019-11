Al via la II edizione della scuola per genitori all'I.C. "Imbriani- Salvemini"

Per il secondo anno consecutivo parte il 2 dicembre all’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” la “Scuola per genitori”. Si tratta di un percorso di formazione rivolto ai genitori degli alunni volto ad approfondire il ruolo e la responsabilità educativa della famiglia. Gli incontri, a scansione mensile, constano di una breve parte introduttiva per l’input teorico sull’argomento e di una seconda parte pratica caratterizzata da attività laboratoriali e giochi di ruolo.

«Convinti che la strategia vincente per il successo formativo degli alunni consista nel creare una forte alleanza tra scuola e famiglia rispondendo al muto appello dei genitori che chiedono di essere messi nelle condizioni di possedere gli strumenti di conoscenza e di riflessione per essere bravi educatori e coltivare all’interno del nucleo familiare i valori che la scuola si sforza costantemente di radicare nei ragazzi» hanno concluso i responsabili.