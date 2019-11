Raccolta delle olive in fondo comunale: avviso pubblico per l’affidamento a titolo gratuito

Di seguito il testo dell’avviso pubblico diffuso dal Settore III. Il dirigente del settore:

Premesso che:

il Comune di Andria è proprietario di circa 109 piante di ulivo ubicate in un unico appezzamento di circa 1 ha compreso tra via Barletta e il centro commerciale “La Mongolfiera” in contrada Barbadangelo in massima parte compreso nelle particelle 1673 e 1685 del Fg. 21;

per il mantenimento delle forme colturali tipiche del paesaggio locale le piante in oggetto necessitano di interventi manutentivi specializzati a cadenza annuale, che prevedono l’intervento professionale specialistico non in forza a questa Amministrazione;

si rende necessario, pertanto, procedere all'affidamento della raccolta delle olive prodotte nel biennio 2019- 2020 delle piante presenti nelle area predette;

é intendimento di questo Settore affidare tale servizio agli imprenditori agricoli operanti nel territorio comunale, richiedendo in cambio del prodotto raccolto le prestazioni previste nel disciplinare tecnico manutentivo allegato al presente Avviso;

rende noto:

che è intendimento di questa Amministrazione Comunale raccogliere manifestazioni d’interesse per l’affidamento, tramite convenzione, della manutenzione e della gestione degli ulivi insistenti nell’appezzamento anzidetto;

gli interessati, imprenditori agricoli della città di Andria regolarmente iscritti alla CCIAA per le attività previste nel presente Avviso, dovranno far pervenire la richiesta scritta, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del 06/12/2019 al protocollo generale del Comune di Andria sito in piazza Umberto I, utilizzando l’apposito schema di domanda allegato al bando disponibile dal sito internet del Comune nella Sezione Avvisi Vari;

che il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l’affidamento della raccolta delle olive prodotte dalle piante di ulivo sopra indicate, nel rispetto dei seguenti patti e condizioni: accettazione del Disciplinare tecnico manutentivo delle piante di ulivo; potatura delle piante secondo le tecniche locali a titolo gratuito; allontanamento dei residui di potatura in discarica con oneri a carico dell’affidatario; la raccolta delle olive avverrà a titolo gratuito per le stagioni olearie 2019/2020 e 2020/2021; le lavorazioni del terreno, a carico dell’affidatario, devono avvenire con una periodicità tale da consentire di mantenere il fondo sgombro da infestanti in particolare in concomitanza con il periodo di massima allerta per gli incendi a tutela dello stesso bene consegnato e della pubblica e privata incolumità.

Le piante di ulivo verranno consegnate a partire dall’esecutività della determinazione di affidamento mediante scrittura privata e dovranno essere riconsegnati il 31/01/2021.

Qualora, durante l’affidamento si verificassero danneggiamenti alle piante di ulivo a causa di comprovata negligenza da parte dell’affidatario, lo stesso dovrà risarcire il danno all’Amministrazione Comunale.

L’affidatario, al momento della consegna delle piante, esonera l’Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a cose e persone che si dovessero verificare durante gli interventi ad opera dell’affidatario nel fondo in questione.

L’affidatario, per svolgere le attività di cui all’oggetto, dovrà rispettare ed uniformarsi a tutte le normative e disposizioni vigenti, in particolar modo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia fiscale e in materia di rapporto di lavoro.

In caso di inadempimento, ritardi o incurie da parte dell’Affidatario il Comune si riserva la facoltà di risolvere l’affidamento mediante semplice raccomandata senza dover riconoscere allo stesso alcun indennizzo riservandosi la possibilità di riaffidare le piante di ulivo ad altri partecipanti alla manifestazione d’interesse.

Il Comune per motivi di interesse generale si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, l’affidamento senza che l’Affidatario possa vantare pretese economiche di risarcimento, compenso a qualsiasi titolo esso venga richiesto.

L’Amministrazione in futuro si riserva di non affidare concessioni analoghe all’affidatario qualora non rispetti le regole del bando di cui trattasi.

L’affidamento della raccolta delle olive da parte dell’Amministrazione comunale, avverrà mediante estrazione in seduta pubblica in data 09/12/2019 alle ore 12,00, presso il Settore III sito in piazza Trieste e Trento, prendendo atto di tutte le richieste pervenute all’Ente nella modalità indicata e in tempo utile.