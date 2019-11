Domani “puliAMO i Quartieri”, cleanup e riflessione sull'enciclica "Laudato sii"

Raccolta delle olive in fondo comunale: avviso pubblico per l’affidamento a titolo gratuito

Attualità

Le 109 piante di ulivo sono ubicate in un appezzamento di circa 1ha compreso tra via Barletta e il centro commerciale “La Mongolfiera” in contrada Barbadangelo in massima parte compreso nelle particelle 1673 e 1685 del Fg. 21