Trovati i “quattro angeli” che hanno riconsegnato il portafoglio alla legittima proprietaria

Spesso si tende a considerare i social network come uno dei “mali” della nostra società. Eppure, se utilizzati al meglio rappresentano, invece, una risorsa.

È proprio grazie a Facebook che la nostra lettrice, che venerdì sera ha perso un portafoglio poi riconsegnatole, che ha ritrovato i “quattro angeli” che hanno dato dimostrazione di un elevato senso civico e di comunità.

La notizia del “ritrovamento” dei ragazzi è avvenuta proprio dalla donna che ci ha raccontato: «grazie alla vostra testata sono riuscita a trovare Nicola, Alfonso, Nicola e Giuseppe. Questo è stato possibile in quanto un mio contatto ha ricondiviso il vostro post, ricondiviso a sua volta da un’altra persona che conosceva i quattro studenti universitari. Così, ho recuperato i loro cellulari e li ho chiamati uno a uno per esprimere la mia più grande gratitudine e orgoglio per aver posto in essere un “atto eroico”, cioè riconsegnare il portafoglio, invece di spartirsi il bottino. Un immenso grazie a loro e ad AndriaLive per avermi aiutata nella ricerca».

Una bella storia che a noi ha fatto piacere raccontare e che ci inorgoglisce per aver fatto da “tramite” per il raggiungimento del lieto fine. Un esempio di come i social se ben utilizzati possano servire per cause davvero meritevoli di essere condivise.