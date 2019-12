GivingTuesday2019 l'invito a votare il progetto "Per..Corsi per le autonomie"

Domani 3 dicembre si celebra in 150 paesi la "Giornata Mondiale del Dono", una grande evento che unisce persone, organizzazioni non profit, scuole, istituzioni e aziende di tutto il mondo in un grande obiettivo comune: celebrare e diffondere la cultura del dono.

#GivingTuesday è un movimento globale, una mobilitazione internazionale per un mondo più generoso e solidale ed anche l'Italia si prepara a celebrare la terza edizione del Contest finalizzato ad offrire alle organizzazioni non Profit la possibilità di ricevere un sostegno economico per il proprio progetto solidale.

Tra i partecipanti al "Contest #GivinTuesday 2019" troviamo anche la Fondazione Pugliese della Neurodiversità con il progetto dal titolo "Per… corsi per le autonomie".

#GivingTuesday è un appello alla solidarietà dopo lo shopping frenetico del Black Friday e Cyber Monday, le due giornate di super sconti prenatalizi per eccellenza che hanno ormai conquistato anche l’Italia. Il movimento #GivingTuesday nasce in contrapposizione a questi giorni di spese sfrenate e agisce per rafforzare la cultura del dono e della solidarietà come azione quotidiana.

Attraverso un link è possibile sostenere il progetto della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità.

Vi invitiamo a cliccare al link sottostante

https://givingtuesday.it/progetti/per-corsi-per-le-autonomie/

Ciascuno ha la possibilità di esprimere 4 preferenze per lo stesso progetto. Più siamo, più probabilità avremo di far vincere la FPN