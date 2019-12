È stato presentato ieri in anteprima esclusiva presso la sede dell’Associazione Si può fare, il nuovo lavoro discografico dell’artista andriese Michele Sgaramella in arte Misga.

“SOS Try Till Satisfaction" è il titolo dato alla sua seconda raccolta di inediti «Puntare un obiettivo con la speranza di trovare un futuro migliore. Provaci fino alla soddisfazione perché è proprio lì che è nascosta la più grande gratificazione. Non arrenderti alla prima occasione ma provaci fino all’esasperazione. Rischia, buttati, divertiti e lascia stare chi non capirà. E’ difficile, quasi impossibile ma se ci riesci sarai invincibile». È questo l'incipit riportato da Michele Sgaramella sulla copertina del suo ultimo lavoro discografico (disegnata dall'artista andriese Valentina Lorizzo) che riporta una slot machine e che vuole lanciare un messaggio di speranza nei confronti di tutti coloro che guardano al gioco in modo patologico.

Si può fare: i sogni possono realizzarsi come quello di incidere un secondo album di inediti che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo per Misga che in questi mesi sarà impegnato nel lavoro di promozione dell'album.

L'evento di ieri presso l'ass. di volontariato andriese segna l'inizio di una serie di appuntamenti che vedranno l'ass. "Si può fare" impegnata tutto il mede di dicembre in attività artistiche e di promozione socioculturale all'insegna dell'integraizone e della condivisione così come evidenziato nell'intervista video dalla presidente ROssella Gissi.