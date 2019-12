L'Eurodesk Andria e l'Ipsia Archimede insieme per la giornata mondiale del volontariato

Si terrà nella mattinata di martedì 3 dicembre presso la scuola Ipsia "Archimede", con inizio alle ore 11:00, l'incontro "Volontari ed Europei", organizzato da Eurodesk Andria con la collaborazione del corpo docente dell'istituto.

Un incontro organizzato nella settimana in cui cade la Giornata Mondiale del Volontariato e che coinvolgerà le classi V della scuola secondaria di II grado, per provare a riflettere sull'importanza e l'utilità di essere volontari, e allo stesso tempo presentare ai ragazzi neo maggiorenni tutte le possibilità che l'Unione Europea offre per esserlo sia nella propria città, che in un paese diverso dall'Italia.

Si parlerà di programmi come il Servizio Volontario Europeo o il Corpo Europeo di Solidarietà, programmi interamente finanziati dall'UE, utili per essere d'aiuto agli altri, ma anche per fare esperienze utili a se stessi e alla propria formazione, essendo perfetti per sviluppare quelle competenze trasversali oggi sempre più richieste dal mondo del lavoro.

Un incontro in cui si proverà a parlare di volontariato in maniera diversa dal solito, provando a stimolare nei ragazzi la voglia di percorrere le possibilità che offre, e facendolo in una regione come la Puglia in cui la sensibilità verso questo tema ha ancora ampi margini di sviluppo.