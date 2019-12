Rete 5G e salute, un incontro promosso dalle associazioni "Fare Quadrato" e "Urban Center Andria"

Si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 18:00, nella sala convegni "Genius Loci" in Via Cavallotti, 29, l'incontro “5G radio frequenze e salute delle persone”.

Ad introdurre il convegno, organizzato e promosso dalle Associazioni “Fare Quadrato” e “Urban Center di Andria”, sarà l’ing. Pasquale Bruno.

Diversi studi internazionali sul 5G hanno evidenziato possibili rischi per la salute umana a causa dell’esposizione elettromagnetica. Anche il Comitato Scientifico Europeo ha affermato che “la mancanza di prove chiare per informare lo sviluppo delle linee guida sull'esposizione alla tecnologia 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche non intenzionali”.

Le perplessità suscitate dalla comunità scientifica delle possibili conseguenze negative sulla salute pubblica, consigliano massima attenzione e assoluta cautela nel valutare l’opportunità di tali installazioni.

A trattare una materia tanto delicata saranno il Prof. Ing. Nicola Pasquino, professore di misure per la compatibilità magnetica dell’Università di Napoli “Federico II”, l’Ing. Marcello Allegretti, ingegnere biomedico, ricercatore scientifico indipendente e la Dott.ssa Samantha Cornacchia, fisico medico ed esperto qualificato in radioprotezione.

Il particolare il Prof. Pasquino terrà la relazione “L’esposizione ai campi elettromagnetici: il fenomeno, la posizione della scienza sugli effetti sull’uomo e l’illustrazione di casi reali”; l’Ing. Allegretti interverrà sul tema “Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici; la dott.ssa Cornacchia tratterà l’argomento “Basi fisiche e posizione degli organismi internazionali sulle ultime ricerche”. Modererà l’incontro il Consigliere regionale Nino Marmo.