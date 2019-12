Attesa del Natale alla "Rosmini"

Tempo di Natale nelle scuole andriesi: nel plesso "Mansi" dell’VIII C.D. “A. Rosmini” uniti momenti di preghiera cristiana e momenti di divertimento "laico".

«L’Immacolata - scrivono le maestre - è la festa che precede il momento festoso del Natale e che celebra Colei che generò il Figlio di Dio. Considerando l’importanza di tale evento, nel plesso “G. Mansi” dell’VIII C.D. “A. Rosmini” di Andria, si è allestito un piccolo altare dedicato a Maria Immacolata, attorno al quale si ritrovano quotidianamente i bambini di tutte le sezioni della nostra scuola dell’Infanzia per recitare una Novena molto semplice dedicata alla Mammina del cielo. Ad allietare il momento i bambini sono coinvolti anche nel canto di piccole canzoncine!

A completamento del momento di ritrovo cristiano segue il rito laico del Calendario d'Avvento che dal 1 dicembre sta accompagnando tutti nell’attesa del Natale: nella zona comune dell’interspazio ogni giorno, quindi, tutti i bambini assistono anche all’apertura della casellina (della forma di un calzino!) del Calendario d’Avvento, gioiosi di trovare la piccola sorpresa rappresentata da un bigliettino con il relativo messaggio che diventa per loro promessa di un atteggiamento da assumere come promessa a Gesù Bambino».