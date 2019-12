Aumentano i furti nelle campagne, Confagricoltura: «Più controlli per la campagna olearia»

Confagricoltura Bari-Bat, durante la riunione che si è svolta il 3 dicembre in Prefettura a Barletta sull’emergenza relativa ai furti nelle campagne, ha sottolineato l’urgenza di intervenire con misure speciali in questo periodo di campagna olearia, al fine di tutelare gli agricoltori che si sentono sempre più minacciati dai blitz criminali.

In rappresentanza di Confagricoltura Bari-Bat erano presenti il presidente della sezione economica provinciale olivicola, Giuseppe Di Bari e la vicepresidente Simona Costanza Troiano. Confagricoltura ha chiesto al prefetto Maurizio Valiante e ai rappresentanti delle forze dell’ordine un incremento dei pattugliamenti delle zone rurali affinché si senta maggiormente la loro presenza sul territorio della Bat. Quello dei furti è un problema molto sentito, gli atti criminali si ripetono in maniera sistematica.

A conferma della denuncia degli imprenditori agricoli ci sono anche i dati forniti dalle forze dell’ordine durante la riunione: solamente i carabinieri, negli ultimi 8 mesi hanno raccolto 10 denunce per furti in campagna. L’invito a tutti i soci di Confagricoltura Bari-Bat è a denunciare ogni episodio per contrastare il fenomeno facilitando il lavoro delle forze dell’ordine.