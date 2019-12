Ritorna il banchetto dell'Oipa per sensibilizzare all'adozione degli animali

Anche quest’anno i volontari dell’Oipa Andria organizzeranno il banchetto natalizio per informare la cittadinanza sulle attività poste in essere durante l’anno e per sensibilizzare la comunità al tema della cura degli animali. A darne notizia sono gli stessi referenti dell’associazione: «saremo presenti con il consueto banchetto di Natale per raccogliere fondi da destinare ai cani e gatti ospitati e ai tanti cani di cui ci prendiamo cura sul territorio.

Il tema sarà "non comprare un cane, adottalo". Saranno presenti i cuccioli abbandonati in un secchio per cercare coccole, pappa e una famiglia. Con un’offerta sarà possibile contribuire al sostentamento dei nostri amici a quattro zampe. Inoltre, si potranno acquistare magliette, gadgets, biscottini e leccornie per cani e gatti. Oltre a ciò, si potrà donare cibo, guinzagli, traversine, coperte e accessori di cui c'è sempre necessità.

Se amate gli animali – hanno concluso - e volete fare un gesto di generosità passate a trovarci sabato 21 dicembre in viale Crispi».