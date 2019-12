Il cav "RiscoprirSi..." in campo per voltare le spalle alla violenza sulle donne

Le volontarie del centro antiviolenza “RiscoprirSi…” sono “scese in campo” per un momento di sensibilizzazione alla violenza contro le donne. A darne notizia è la presidente del centro, Patrizia Lomuscio: «domenica scorsa, durante la gara Fidelis Andria - Sorrento, siamo scese in campo presso lo stadio "Degli Ulivi" rinnovando la collaborazione con la Società Sportiva andriese in materia di promozione della cultura non violenta, avviata diversi anni fa. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne anche quest'anno abbiamo realizzato un momento di sensibilizzazione al tema della violenza di genere, insieme ai soci della società sportiva, ricordando a tutte e tutti che per ogni donna picchiata e offesa siamo tutti parte lesa e per sostenere le donne vittime di violenza a chiedere aiuto, sottolineando che la violenza non è il destino delle donne, ma anzi è possibile chiedere aiuto ai servizi specialistici, come i centri antiviolenza, per poter "voltare le spalle alla violenza", riportando l'immagine della campagna 1522 promossa dalla regione Puglia realizzata insieme ai centri antiviolenza pugliesi.

Ringraziamo la società per la sensibilità al tema che noi trattiamo e per il sostegno da sempre mostrato nei confronti delle attività da noi intraprese, nella consapevolezza che la collaborazione avviata non possa fare più che bene alla nostra città, visto l'importanza che la Fidelis Andria rappresenta per la cittadinanza andriese non solo a livello agonistico ma anche in termini di veicolazione di messaggi sociali.

Quest'anno riteniamo che la presenza in campo insieme a noi dei soci della società Fidelis Andria (composta da sempre di soli uomini), che hanno deciso di metterci la faccia, rappresenti un incipit in più rispetto all'impegno collettivo nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

Il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di tale momento».