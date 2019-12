Al via la II edizione dei "Mercatini di Natale" della Pro Loco

L'associazione Turistica “Pro Loco” di Andria presenta '”Mercatini di Natale” II edizione inserito tra gli eventi del Comune di Andria in occasione delle festività natalizie.

L'evento si terra lungo via Regina Margherita a partire dal 5 dicembre fino al 24 dicembre con 10 casette in legno che ricreeranno la piena atmosfera del periodo natalizio, come accade in molte città europee.

Saranno esposti alla vendita prodotti interamente fatti a mano realizzati da artigiani del territorio. Non perdete l'opportunità di regalarvi e regalare oggetti originali, unici e irripetibili.