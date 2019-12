Quando l'abbandono di rifiuti colpisce anche gli "innocenti"

Ci sono conseguenze diverse e ugualmente spiacevoli legate all'odiosa pratica dell'abbandono di rifiuti: inquinamento, aumento delle tasse, disagi per tutti, tanto per citare i più comuni. Ma ci sono anche conseguenze "a medio termine" che colpiscono persone completamente innocenti, anzi, volenterose ma impotenti.

I fatti che raccontiamo sono contenuti in una denuncia giunta in redazione, con allegate prove fotografiche, da parte dei proprietari di un terreno in contrada Monachelle, nella zona alla fine di via Stazio: «Siamo diversi fratelli proprietari ognuno di una particella di un grande suolo in contrada Monachelle. Il terreno, per motivi familiari, è attualmente amministrato parzialmente da un mediatore, che si occupa di varie faccende, dalla potatura e raccolto dei frutti degli alberi fino alla manutenzione del terreno. Nell'ambito di quest'ultima, il nostro incaricato effettua regolarmente la pulizia della terra da cumuli di rifiuti diversi, e qui arriva il grosso problema: per quanto si effettuino interventi intensivi, non sono sufficienti a contrastare l'abbandono massiccio di spazzatura. Addirittura a volte si interviene con la pala meccanica, considerate le quantità ingenti. Dove portare poi questi rifiuti se l'isola ecologica funziona a singhiozzo, soprattutto per l'indifferenziato?

Al "danno" si aggiunge la beffa: abbiamo ricevuto dal Comune una diffida, a firma della Dirigente del settore Ambiente, alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica del sito, nonché all'adozione di tutte le misure idonee al controllo e alla prevenzione. Cosa dovremmo fare, secondo loro? Innalzare un muro per evitare agli incivili di sversare perfino il bitume bollente sotto i nostri ulivi?».

In effetti la questione è spinosa, perché nella stessa diffida si legge l'invito alla Polizia Locale a controllare che i proprietari del suolo ottemperino a quanto scritto nell'atto. Come procedere?

Il consiglio prioritariamente è effettuare, da parte dei proprietari, una denuncia alle Forze dell'Ordine contro ignoti per cautelarsi